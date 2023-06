13-jarig meisje al tien dagen vermist

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend deze foto van de 13-jarige vermiste Cedricia gepubliceerd. Ze is nu al tien dagen vermist.

Een ieder die enige informatie heeft met betrekking tot de verblijfplaats van deze minderjarige, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de Nieuwe Grond onder het nummer 580677.

De politie van de Niewe grond maakte zondag bekend dat er op 3 juni aangifte is gedaan van vermissing van de 13-jarige Cedricia van Sichem. Ze zou die dag van huis zijn vertrokken met onbekende bestemming.

Cedricia die 1,70m lang is, was gekleed in een zwarte blouse, blauwe jeansbroek en zwart-witte patta’s.