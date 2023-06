Belfort roept ‘ghetto’ op om niet te stemmen op ABOP

Edward Belfort roept de kiezers in Paramaribo op om in 2025 niet te stemmen op de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). Een opmerkelijke uitspraak van de politicus die eerder minister is geweest en momenteel voor een tweede termijn parlementariër is namens dezelfde partij.

Eerder heeft partijvoorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk aangegeven dat de geel-zwarte partij voor 9 zetels gaat in Paramaribo. In zijn eigen programma Sranan Tide Naa Dey merkte Belfort zondag op dat Brunswijk zich daarom vooral richt op de zogenoemde volksbuurten die tijdens de verkiezingen werden aangeduid als ‘ghettos‘ zoals Latour, Pontbuiten, Winti Wai, Ephraimszegen, Goede Verwachting en Menckendam.

“Un no stem tap’ den man”, luidt de oproep van de volksvertegenwoordiger. Ook ‘de blakaman’ moet volgens Belfort op zijn hoede zijn. Naar zijn zeggen komt Brunswijk alleen op voor zijn eigen belang en niet voor de belangen van de groepen die hem in het machtscentrum hebben geplaatst. Vandaar dat men zich ook niet moet laten pakken door het geld, dat de ABOP-voorzitter rondstrooit.

Het is al geruime tijd duidelijk dat Belfort de coalitie niet langer ondersteunt maar een oppositionele houding heeft aangenomen. Hij stemt ook niet disciplinair met de rest van de coalitie, bezoekt geen partijactiviteiten en levert steeds kritiek op Brunswijk. Belfort stelt dat hij bezig is met de oprichting van een nieuwe beweging om Suriname uit de ellende te halen. Daarover zal in de komende periode meer worden bekendgemaakt.