Twee vrienden raakten vandaag verwikkeld in een woordenwisseling welke uitmondde in een schietpartij aan de Lachmanweg in Suriname.

Vernomen wordt dat het slachtoffer een schampschot aan zijn linker onderbeen heeft opgelopen. Na het incident heeft de schutter de plaats verlaten.

De politie van Latour werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer is verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.