Franse generaal-majoor Buisson gedecoreerd door Suriname

De voortzetting van de defensiesamenwerking tussen Suriname en Frankrijk c.q. Frans-Guyana is de rode draad geweest bij het bezoek van de generaal-majoor Eric Peltier, de hoogste militaire leider van de Franse strijdkrachten in Frans-Guyana, vorige week aan Suriname. De Franse legertopper is de opvolger van generaal-majoor Xavier Buisson met wie de Surinaamse defensieorganisatie een uitstekende samenwerking heeft gehad

Generaal-majoor Buisson is daarom door minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie gedecoreerd met de medaille voor speciale verdiensten in de rang van commandeur. Minister Mathoera typeerde generaal-majoor Buisson als een ware vriend van de Surinaamse defensieorganisatie en bedankte hem voor de ondersteuning in de afgelopen periode.

De legertopper Buisson bracht zijn eerste bezoek in april 2021 aan de bewindsvrouw en heeft steeds zijn uiterste best gedaan om extra aandacht te geven aan veiligheidsvraagstukken waar beide landen voordeel aan konden hebben. Daarnaast heeft vooral het Nationaal Leger kunnen profiteren van de verschillende trainingen die door het Franse leger zijn aangeboden en donatie van materiaal.

Hij is ook de trekker geweest van de eerste Guiana Shield Strategic Dialogue in augustus 2021 te Cayenne, Frans-Guyana. Dit resulteerde in de ondertekening van een Common Security Masterplan tussen Suriname, Frankrijk c.q. Frans-Guyana en Guyana.

“Hij heeft alle moeite gemaakt, zodat onze organisaties gezamenlijk hebben kunnen optreden tegen gezamenlijke dreigingen, veiligheidsissues, de strijd tegen transnationaal georganiseerde misdaad en bij grenspatrouilles”, benadrukte de minister.