Alsnog Nederlands visum voor Surinaamse bassist Jason Eduwaiti

Bassist Jason Eduwaiti (33) uit Suriname heeft een visum toegewezen gekregen voor een bezoek van 2 juli tot 13 augustus aan Nederland. Dat heeft muzikant Ronald Snijders deze week laten weten.

Begin dit jaar was Snijders niet te spreken over het feit dat een visumaanvraag van Eduwaiti was afgewezen. Dit ondanks het feit dat de professionele bassist uit Paramaribo een officiële uitnodiging van het Fonds Podiumkunsten te Den Haag had om op te treden.

Ronald liet afgelopen donderdag weten dat Jason hem definitief zal joinen bij het concert op 9 juli met de Ronald Snijders special band op het komende Northsea Jazz festival 2023 in Ahoy, Rotterdam. “Gisteren vernam ik van zowel Jason als de Northsea Jazz organisatie dat zijn visum is toegekend”, aldus de fluitist.

Jason is behalve contrabassist ook basgitarist, gitarist, zanger, componist, bandleider en muziekdocent. Hij was er vanaf het begin bij op het Conservatorium Suriname en studeerde als een der eersten af. Hij is al jaren een veelgevraagd musicus in Suriname.

In 2019 was hij ook al in Nederland en te zien op het het Amersfoort Jazz Festival.