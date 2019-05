Surinaamse musicus Jason Eduwaiti op Amersfoort Jazz Festival

De Surinaamse bassist Jason Eduwaiti is deze week te zien op het het Amersfoort Jazz Festival 2019. Niet met zijn eigen band maar met de Nederlandse Souljazz formatie DelMontis, aangevoerd door Rolf Delfos (sax) en Frank Montis (Hammond/vocals). Het festival dat voor de 41ste editie wordt gehouden, vindt plaats van 23 tot en met 26 mei. Jason ervaart zijn optreden op het Amersfoort Jazz Festival als ‘the next level’ in zijn muziekcarrière.

“Vroeger moest je in Europa of Noord-Amerika gaan wonen om meer kansen en podia op internationaal niveau te krijgen. Nu gaat er een deur open om vanuit Suriname naar buiten toe te opereren” vertelt de muzikant die afkomstig is uit het dorp Futunakaba in het district Sipaliwini.

Jason kreeg muziek met de paplepel ingegoten door zijn familie, die aan de wieg stond van Saramaccaanse Gospel. Op het Conservatorium Suriname besloot Jason, geïnspireerd door Richie Bona, zijn Saramaccaanse roots te fuseren met Jazz en Funk. Na zijn eindexamen trad hij op met wisselende bezettingen.