‘Nederland weigert visum voor topbassist uit Suriname’

De bekende Surinaams-Nederlandse muzikant Ronald Snijders is niet te spreken over een actie van de Nederlandse overheid, die een visumaanvraag van de professionele bassist Jason Eduwaiti uit Suriname heeft afgewezen. Dit ondanks het feit dat Eduwaiti een officiële uitnodiging van het Fonds Podiumkunsten te Den Haag had om op te treden.

Snijders heeft daar een uitgebreid bericht over naar buiten gebracht waarin hij zegt:

“…Onlangs bij de Boy Edgarprijs uitreiking aan mij en mijn concert is de uiterst vriendelijke in Suriname wonende professionele bassist Jason Eduwaiti een visum geweigerd om enkele weken in Nederland te mogen vertoeven voor repetities en optreden met mijn speciaal daarvoor samengesteld orkest.

Dit ondanks een officiële uitnoding door het organiserende Fonds Podiumkunsten te Den Haag, nadat ik dit fonds had gevraagd om hem als jonge Surinamer uit Suriname erbij te hebben. Jason Eduwaiti heeft weken lang in Suriname van alles geprobeerd zonder succes. Er bestaan nog diverse andere schrijnende verhalen van Surinamers die een visum zonder duidelijke reden werden geweigerd.

Een van de vormen van tastbaar slavernij excuus zou zijn om Surinaamse toeristen op dezelfde milde voorwaarden laat reizen naar Nederland als dat Hollandse toeristen naar Suriname mogen. Surinamers zijn niet per definitie misdadigers. We delen, geheel anders dan bijvoorbeeld Marokkanen en Turken, in allerlei opzichten een eeuwenlang verleden met Nederland dat zich – met volle medewerking van de toenmalige Nederlandse regeringen- eeuwen lang tegenover het gehele Surinaamse volk op het hoogste niveau heeft misdragen.

Het lijkt gewoon een omgekeerde wereld. Jason Eduwaiti werkt met talrijke top artiesten uit de jazz- en amusementsmuziek, heeft een conservatorium opleiding. Zijn echtgenote die eveneens een conservatorium opleiding in Suriname genoot werd onlangs directeur van de Volksmuziekschool in Paramaribo waar mijn vader vroeger fluitles gaf en het jeugdorkest leidde…”