Surinaamse voetballegende Edwin Schal naar Nederland voor speciale huldiging

De beste voetballer ooit op de Surinaamse voetbalvelden, Edwin ‘Wiene’ Schal, vertrekt op woensdag 21 juni naar Nederland. Dit gebeurt in het kader van een uitnodiging die de 79-jarige oud-topvoetballer heeft ontvangen van de Amsterdamse voetbalclub Real Sranang.

Op zondag 25 juni is de Surinaams getinte voetbalvereniging van plan een aantal oud-voetballers in de bloemetjes te zetten voor hetgeen zij betekend hebben voor Suriname. Deze dag heet ook de ‘Wiene Schal dag’, meldt QN Sports.

Toen QN Sports hoorde wat de plannen van Real Sranang waren, heeft de CEO van het bedrijf, Quaraisy Nagessersing, geen moment getwijfeld en aan Wiene die sinds jaren zijn voetbaldeskundigheid aan het bedrijf heeft gegeven, een vliegticket naar Amsterdam cadeau gemaakt. Nagessersing geeft aan dat wat Schal voor QN Sports en de voetbalsport heeft betekend, niet terug te betalen is.

In gesprek met de voetballer van weleer zegt hij QN Sports zeer dankbaar te zijn. Het cadeau geeft volgens de oud-voetballer wederom aan hoe hecht de band tussen hem en het bedrijf door de vele jaren heen is geworden. Hij denkt niet dat de relatie tot stand was gekomen als hij zijn werk voor QN Sports niet correct deed. Schal zal tot zover hij kan altijd een bijdrage leveren als er om gevraagd wordt.

De legende is ervan overtuigd dat de ‘Wiene Schal dag’ een hele mooie zondag zal worden. Hij wordt op 3 oktober 80 jaar.