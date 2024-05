Veel scholen vandaag toch gesloten ondanks oproep ministerie

Ondanks de oproep van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur dat leerkrachten maandagochtend normaal naar school moeten gaan hebben velen geen gehoor daaraan gegeven. Veel scholen zijn vandaag daardoor toch gesloten in Suriname.

In een oproepingsbericht van FOLS zijn de leden van de lidbonden opgeroepen om vandaag om 9.00 uur aanwezig te zijn bij een informatie bijeenkomst in het COB gebouw aan de Gemenelandsweg.

In een oproepingsbericht van C-47 wordt aangegeven dat de actie ’thuisblijven’ wordt voortgezet. Vandaag wordt er een bespreking in Ravaksur verband gehouden. De acties worden voorgezet vanwege het feit dat er geen reactie zijdens de regering is gekomen op de brief over de verhoogde energietarieven.

In een oproepingsbericht van BVL/ALS informeert het bestuur aan de leden dat zij een uitnodiging van de president hebben gehad voor een bespreking dinsdag in Ravaksur verband. De bond doet een beroep aan de leden om de acties op te schorten en het werk te hervatten.