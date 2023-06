Schoolwachters voelen zich niet meer veilig: “Het is bijna een gevaarlijke job geworden”

Personen die elke avond de wacht houden op de diverse scholen in Suriname, blijken met de toenemende inbraken in schoolgebouwen, zelf niet meer veilig te zijn.

“We zien nog steeds te veel inbraken op scholen. We gaan moeten kijken naar de rol van de wachters, maar ook zij moeten versterking krijgen met elektronisch apparatuur. Het is bijna een gevaarlijke job geworden, want we hebben een paar gevallen van knevelingen van wachters of hun bromfietsen en hun spullen worden gestolen”, zei onderwijsminister Henry Ori donderdag op een persconferentie.

Volgens de bewindsman is het een thema dat het ministerie wel degelijk bezighoudt.

Naar zeggen van Ori heeft de regering een nota klaar met betrekking tot de veiligheid in het land, met als onderdeel daarvan ook de veiligheid op scholen.

“Sommige scholen hebben niet eens een omrastering. We zien ook dat mensen van buiten de vrije loop hebben om de school te betreden. Dat zijn allemaal zaken die aandacht behoeven. Bij de uitwerking van dat nationaal veiligheidsbeleid is het thema: veiligheid op scholen. We gaan dus stappen moeten maken en dat betekent dat zo een schooldirecteur gerichte instructies krijgt over wat te doen aan de veiligheid”, aldus de minister.