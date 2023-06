Geld, sieraden, wapen en zelfs whisky gestolen bij woninginbraak te Nieuw-Amsterdam

In een woning aan de Wilhelminastraat te Nieuw-Amsterdam is er zondagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur ingebroken. Daarbij is er naast geld, sieraden en een luchtbuks zelfs twee flessen whisky buitgemaakt.

Bij de politie van Nieuw-Amsterdam is er dezelfde dag aangifte van diefstal uit de woning gedaan.

De buit betreft een geldbedrag van 72.500 SRD, een aantal gouden sieraden waaronder 1 halsketting, 3 armbanden (één gelijkende op bamboe), 4 paar oorbellen, 5 vingerringen (3 volwassen en 2 kinder) en 3 horloges. De gouden sieraden hebben een gewicht van ongeveer 30 gram, meldt de politie van regio Oost-Suriname.

Verder zijn er ook zilveren sieraden gestolen waaronder een paar oorbellen, 3 halskettingen (waarvan één met een tijgertand hanger), 1 armband, 3 ringen (2 volwassen en 1 kinder), een zilver bruinachtige luchtbuks en 2 flessen Johnny Walker Red label van 1 liter.

Een ieder die enige informatie kan verschaffen met betrekking tot de diefstal, ter achterhaling van de goederen, kan contact opnemen met de politie van Nieuw-Amsterdam op de telefoonnummers 333231 of 322239.