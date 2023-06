Aanbouw nieuwe aanmeersteiger Albina van start

Afgelopen week heeft de formalisatie van werkzaamheden van de aanbouw van de nieuwe aanmeersteiger op Albina plaatsgevonden. Het is een lang gekoesterde verwachting van zowel Suriname als Frans-Guyana welke concreet is gemaakt.

De bouw van de aanmeersteiger is gefinancierd uit het PCIA-dossier welke door het directoraat Internationale Samenwerking (DIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) wordt voorbereidt en een coördinerende rol vervult. De financiering is ook gedaan door de interregionaal Amazone Samenwerkingsprogramma dat de landen van het Guyanaschild beslaat.

N.V. Havenbeheer heeft het algemeen beheer in handen, terwijl NV Haukes belast zal zijn met de bouw hiervan. De aanwijzing van N.V. Haukes heeft plaatsgevonden na een transparant proces, waarbij zij de beste punten hadden voor wat betreft planning, administratie, ervaring en prijs. De Europese Unie (EU) en haar Regionale Fondsen, die de gelden vrij maken hebben de vereiste dat Frans-Guyana bij elk project betrokken is. De boot die reeds in 2022 is opgeleverd kan nog niet overgaan tot afvaarten, omdat de oude aanmeersteiger niet goed genoeg is bevonden om dat aan te kunnen.

Voor de eerste Steendrilling” is de president van de Collectivite Territoriale de Guyane (CTG), Gabrielle Serville, afgereisd naar Suriname. Hij gaf aan dat een stuk verbinding wordt verbeterd tussen Suriname en Frans-Guyana en dat de samenwerking geconcretiseerd wordt. Sophie Charles van de Communauté de Communes de l’ouest Guyanais (CCOG), voorzitter van de westelijke gemeenten van Frans-Guyana en de burgemeester van St. Laurent du Maroni, benadrukte de versterking van de economische samenwerking en de mogelijkheden die de verbeterde veerverbinding teweeg zal brengen. Directeur Talea van N.V. Havenbeheer, gaf aan dat het project belangrijk is voor Albina en een enorme katalysator is.

Minister Albert Jubithana van Toerisme, bedankte elke stakeholder die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van deze activiteit en benadrukte vooral de gedachten van het samen optrekken, waarbij de taal niet afscheidt maar verbindt.

N.V. Havenbeheer, het ministerie van BIBIS, Bureau Cite en de Franse Counterpart van N.V. Havenbeheer hebben zich onafgebroken ingezet om de start van de constructie van de aanmeersteiger mogelijk te maken.