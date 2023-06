15-jarige duorijder bromfiets door lijnbus overreden bij aanrijding

De tiener die dinsdagmiddag om het leven kwam, nadat een lijnbus een bromfiets aanreed aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is de 15-jarige Jomairo Stap. Vernomen wordt dat hij als duorijder op de bromfiets zat, die werd bestuurd door de 18-jarige Mugabe J.

Op videobeelden is te zien dat de 32-jarige buschauffeur F.R. met zijn Isuzu lijnbus over de Indira Gandhiweg reed gaande richting Lelydorp, terwijl de bromfiets uit de tegengestelde richting kwam. Iets nabij Choi’s maakte de bromfietser een rechtse bocht om vermoedelijk de weg over te steken om naar de andere zijde te gaan.

Hij hield daarbij geen rekening met het doorgaand verkeer met de aanrijding als gevolg. De duorijder en de bestuurder kwamen op het wegdek te vallen, waarbij Jomairo werd overreden en ter plaatse kwam te overlijden. De bestuurder van de brom werd met verschillende verwondingen in kritieke toestand naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

De buschauffeur werd gaande het onderzoek, na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden. De bromfietser wordt als veroorzaker van het verkeersongeval aangemerkt. De bromfiets die door de 18-jarige bestuurd werd valt onder categorie A (motorfiets), waarvoor hij geen rijbewijs heeft.

Beide vervoersmiddelen zijn ter herkeuring in beslag genomen. Het lichaam van Jomairo is in belang van het onderzoek in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan de Verkeersunit regio Midden.