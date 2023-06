Zes jeugdigen beroven twee voetgangers

Zes jeugdige verdachten hebben zondagavond een gewapende straatberoving gepleegd in een zijstraat van de Soekhanstraat in Suriname.

Volgens de 17-jarige slachtoffers J.D. en C.S. liepen ze over de voormelde straat toen ze door een leeftijdsgenoot werd benaderd. Hij riep op zijn beurt nog vijf anderen die per fiets bij de slachtoffers kwamen.

Onder bedreiging van een gasbuks werden beide slachtoffers beroofd van twee mobiele telefoon, een Nike tas, een portemonnee met daarin 500 SRD. Geen van hen hebben letsel opgelopen.

Volgens de slachtoffers gaat het om zes verdachten tussen de leeftijd van 10 tot 18 jaar, van wie drie gemaskerd waren.

Na hun daad zijn vijf van hen richting de Ramlakhanstraat gefietst en een is gelopen in de straat onder naambord. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.