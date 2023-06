Sabaku-project schandaal mogelijk toch in doofpot; activiteiten mogen normaal worden voortgezet

Met betrekking tot de gronden die zijn uitgegeven in het omstreden Sabaku-project, moest er conform instructie van president Santokhi uiterlijk 28 februari 2023 duidelijkheid zijn over de status. Ruim vier maanden verder zegt minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer dat de in juni 2022 door de president opgelegde schorsing voor het plegen van rechtshandelingen op deze percelen, niet meer van kracht is.

“In dat besluit was er aangegeven dat het ongeveer voor zes maanden on-hold was gezet. Daarna is het verlengd met nog een maand. En ik heb geen andere brief meer gekregen dat het verlengd is geworden”, zei de bewindsvrouw tegenover STVS.

Aangezien het staatshoofd geen verdere instructies meer heeft gegeven, vindt Vorswijk dat de belanghebbenden in het gebied normaal hun activiteiten mogen voortzetten.

Het project is gekocht door de Staat via Staatsolie die dividend hiervoor heeft afgetrokken. De percelen zijn in recordtempo verdeeld door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Ook ABOP-parlementariër Edgar Sampie en zonen van VHP-parlementariër Mahinder Jogi kregen percelen in dit project. De ABOP-fractieleider Obed Kanapé kreeg er zelfs twee percelen toegewezen. In april beweerde hij echter één van deze percelen vrijwillig te hebben teruggegeven.

Sabaku Village werd aangelegd vanaf 2019 en werd aangekondigd door toenmalig president Desi Bouterse. De toewijzing van de percelen leidde in juni 2022 tot onenigheid in de coalitie van kabinet-Santokhi. Er bleken veel toegewezen te zijn aan politici en rijke mensen, wat vooral op kritiek van VHP-parlementariërs op de ABOP kwam te staan. Kanapé wilde Asis Gajadien (VHP) niet langer als woordvoerder van de coalitie. Vicepresident Ronnie Brunswijk reageerde dat politici ook huizen nodig hebben.

Enkele weken later volgden protesten onder leiding van Organic Movement. President Chan Santokhi reageerde onder meer door de uitgegeven grond van Sabaku Village voor meer dan een half jaar op te schorten.