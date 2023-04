Kanapé zegt één perceel Sabaku-project te hebben ingeleverd

De fractieleider van ABOP in het parlement van Suriname, Obed Kanapé, beweert één van de twee percelen die hij vorig jaar heeft gekregen in Sabaku Village, te hebben ingeleverd.

“Wat ik vandaag heb, kan ik morgen niet hebben. Alle rijkdom in je handen kan je verliezen”, zei de volksvertegenwoordiger in het radioprogramma Bakana Tori. Hij vraagt zich echter wel af wat er nu met de teruggegeven percelen zal gebeuren.

Volgens een presentatie die in De Nationale Assemblee is gehouden, zouden deze percelen aan ziekenverzorgers worden gegeven. Hij hoopt dat de Surinaamse regering zich wel aan zijn woord houdt en niet opnieuw voor meer discussies zal zorgen.

Kanapé blijft erbij dat hij niets verkeerd heeft gedaan door zelf grond aan te vragen, omdat een ieder in Suriname recht heeft op een stuk grond. Vandaar dat hij dezelfde plaatsen en contacten die hij voor anderen gebruikt om hun grondpapieren te laten bespoedigen, ook voor zichzelf heeft gebruikt.

Het probleem volgens hem is dat de actoren die erop moeten toezien dat de afhandeling van aanvragen vlot verlopen, door de jaren heen hun werk niet optimaal hebben gedaan. Zo zou Grondinspectie ook goed moeten onderzoeken hoeveel gronden één persoon heeft gehad. “De twee percelen van 700 vierkante meters die Obed Kanapé heeft gekregen zijn niet te vergelijken met de mensen die zoveel hectaren grond hebben gekregen en deze gronden voor 13.000 tot 18.000 euro per 500 vierkante meters doorverkopen”, aldus de ABOP-topper.

Uiterlijk 28 februari moest er conform instructie van president Santokhi duidelijkheid zijn over de status van gronden die zijn uitgegeven in het Sabaku Village. Ruim twee maanden verder zegt Kanapé dat de opgelegde schorsing voor het plegen van rechtshandelingen op deze percelen niet meer van kracht is. Het project is gekocht door de Staat via Staatsolie die dividend hiervoor heeft afgetrokken.

De percelen zijn in recordtempo verdeeld door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Ook ABOP-parlementariër Edgar Sampie en zonen van VHP-parlementariër Mahinder Jogi kregen percelen in dit project.