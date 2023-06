Ook aandacht voor Suriname in driedelige NTR/NOS-serie ‘Slavernij en wij’

In 2023 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd beëindigd. Formeel gebeurde dat op 1 juli 1863, maar tot 1873 voerden tot slaaf gemaakten nog werk uit op de plantages onder ‘bijzonder toezicht’ van de staat. Naar aanleiding daarvan komen NTR en NOS met de driedelige serie ‘Slavernij en wij’, over verhalen van tot slaaf gemaakten van achtereenvolgens Suriname, Sint Eustatius & Sint Maarten en Curaçao, Aruba & Bonaire.

Dansen, muziek, gerechten van kaaskorstjes. Maar ook gewaagde vluchtpogingen in kano’s en gewelddadige opstanden. Tot slaaf gemaakten zijn altijd op zoek geweest naar manieren om te ontsnappen aan het systeem, zich te verzetten en hun eigen cultuur te bewaren. Evita Mac-nack (presentator Jeugdjournaal), Kizzy (zangeres en presentator) en Ira Kip (theatermaker) gaan in Suriname en op de Boven- en Benedenwindse eilanden op zoek naar verhalen over de kracht van tot slaaf gemaakten. Wat is er overgeleverd in de voormalige Nederlandse koloniën? Hoeveel trots ontlenen de bewoners aan hun voorouders?

Deze driedelige serie van NTR en NOS wordt gemaakt in het kader van de herdenking van de officiële afschaffing van de slavernij en is van 28 t/m 30 juni te zien op NPO 2 (19.40 uur), NPO 1 (23.40 uur) en vanaf 28 juni meteen zijn geheel al op NPO Start.

Aflevering 1 (28 juni): Suriname

Presentator Evita Mac-nack gaat in Suriname op zoek naar moedige verzetsverhalen. Guerrilla-oorlogen die de marrons voeren tegen de koloniale overheid, geheime rijstsmokkel door Ma Pansa, maar ook de geest van vrijheidsstrijder Boni tonen de veerkracht waar Surinamers trots op zijn.

Aflevering 2 (29 juni): Sint Eustatius en Sint Maarten

Kizzy – zangeres en presentator – duikt in de erfenis van het slavernijverleden op de Bovenwindse eilanden. Zoals het verhaal over een uit slavernij weggelopen vrouw van wie een borst wordt afgehakt, spin Anansi en de Ponum-dans. Ze komt ook dilemma’s tegen; moet de rust van een slavengraf wel of niet worden gerespecteerd?

Aflevering 3 (30 juni): Curaçao, Aruba en Bonaire

Theatermaker Ira Kip reist naar de Benedenwindse eilanden en gaat op zoek naar de doorwerking van het slavernijverleden op het heden. Ze vindt bijzondere kruidenmengsels, Tambu-muziek als vorm van verzet maar ook een toenemend politiek zelfbewustzijn.