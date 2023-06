Eerste medailles binnen voor Suriname op Special Olympics in Duitsland

Team Suriname heeft reeds de eerste medailles binnengehaald op de Special Olympics World Games in Berlijn, Duitsland.

Op het onderdeel standing long jump waren Orpheo Artist en Romy Lape succesvol. Het werd zilver voor Artist en brons voor Lape.

Op het onderdeel ritmische gymnastiek maakten de Surinaamse sporters ook een goede beurt. Vanessa Ghogli won een bronzen medaille en Samora Ligeon eindigde op de 5e plaats.

De Special Olympics World Games is ’s werelds grootste inclusieve sportevenement. Meer dan 7.000 internationale atleten met een verstandelijke beperking strijden samen in 26 sporten.

De World Games worden voor het eerst in Duitsland gehouden. Het is het grootste sportevenement sinds de Olympische Zomerspelen van 1972 in M√ľnchen. Vanaf zaterdag 17 juni tot 25 juni is Berlijn de thuisbasis voor atleten en delegaties uit 190 landen.