President Bouterse: 1000 woningen worden gebouwd in Paramaribo-Noord

President Desi Bouterse heeft gisteren tijdens zijn jaarrede in De Nationale Assemblee aangekondigd dat er 1000 woningen worden gebouwd te Sabaku Village in Paramaribo-Noord. Het staatshoofd liet weten dat met de ondertekening van de overeenkomst ‘Agreement for Implementing the China-Aided Low-Cost Housing Project’ met de Volksrepubliek China in mei 2017, verder gestalte zal worden gegeven aan het woningbouwprogramma.

Het betreft hier een schenking aan de Surinaamse gemeenschap. In totaal zal gewerkt worden aan de bouw van 1000 woningen met in de eerste fase de oplevering van 350 sleutelklare woningen, over een strekking van 25 hectare bouwrijpe grond. De Surinaamse overheid zal inkomen met de nutsvoorzieningen en het project wordt integraal opgezet met alle nodige faciliteiten.

De president memoreerde dat in 2019 de Wet Garantiefonds en de Wet Woningbouwfonds door De Nationale Assemblee zijn goedgekeurd. Hij benadrukte dat naast eigen inspanningen vanuit de regering om oplossingen te vinden voor de woningnood, de regering ook particuliere initiatieven ondersteunt. “Deze Public Private Partnership zal verder worden gecontinueerd”, aldus de president.

Het Affordable Housing Program (AHP) dat een looptijd heeft van vijf jaar, is begin 2019 van start gegaan. Het programma loopt tot eind 2023 en zal derhalve in het dienstjaar 2020 verder worden uitgevoerd. De beschikbare middelen van dit programma zullen volgens het staatshoofd, worden aangewend om landelijk subsidie te verstrekken aan lagere-inkomensgroepen voor het bouwen, uitbreiden of renoveren van hun huizen. Er zullen ruim 4.000 huishoudens hiervan gebruik kunnen maken. De focus ligt niet alleen op gebieden in de kustvlakte, maar ook in het binnenland van Suriname merkte Bouterse op.

Volgens Bouterse zal zo verder uitvoering worden gegeven aan het Low Middle Income Shelter Programma (LMISP), een zakelijk woningbouwfinancieringsprogramma (zelfbouw) op basis van een jaarlijkse niet-commerciële hypotheekrente van 6% voor gezinnen die een nieuwe woning willen bouwen of een bestaande woning willen verbouwen. “De regering bevordert door alle genoemde modaliteiten zoveel mogelijk dat burgers niet aan de rand van de samenleving belanden”, aldus de president.