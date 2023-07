VIDEO: Ronnie Brunswijk gekroond tot koning

Vicepresident Ronnie Brunswijk is zojuist in Moengo Tapu gekroond tot King of Afro Suriname Heritage. Hij heeft nu een eigen koningsstoel.

Ondanks veel kritiek over de bekroning is alles normaal doorgegaan. De ceremonie vindt plaats in de krutu oso van Moengo Tapu. Mensen zijn van verschillende plaatsen naar Marowijne afgereisd om de bekroning mee te maken.

Er zijn vier Afrikaanse koningen gekomen om Brunswijk te kronen. Ze zijn allen vrijdag door de ministers Kenneth Amoksi (Juspol), Gracia Emanuel (ROS) en woordvoerder Humphrey Dundas op de JAP-luchthaven ontvangen. De ontvangst werd live uitgezonden via staatszender STVS, waar ook de ABOP de scepter zwaait.

De woordvoerder gaf over de kritiek te kennen dat er een misverstand is ontstaan met betrekking tot de bekroning. Naar zijn zeggen gaat het slechts om een hoge Afrikaanse onderscheiding. “Het gaat erom dat hij door de internationale organisaties is erkend vanwege zijn verdiensten in de samenleving, maar ook voor de mensen van Afrikaanse afkomst. Hij blijft gewoon de vicepresident, want we hebben geen monarchie in Suriname”.

Dundas: “Hij wordt dus geen koning van de marrons en Afro-Surinamers. Hij gaat ook niet boven granmans en het traditioneel gezag staan. Het traditioneel gezag is goed geregeld binnen ons systeem. Het is slechts een titel, de eer die ze aan hem willen geven. Er zijn verschillende soort onderscheidingen. Je kan ook op de één of ander dag doctor worden zonder dat je op de universiteit hebt gezeten”, aldus Dundas.