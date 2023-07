Politie houdt mogelijke schutter aan in zaak doodgeschoten Braziliaanse man Tourtonnelaan

De politie in Suriname heeft de 21-jarige A.V. aangehouden als verdachte in de schietpartij, waarbij afgelopen nacht een nog onbekende Braziliaanse man werd doodgeschoten aan de Tourtonnelaan.

Het zou hierbij gaan om de schutter. Op camerabeelden is te zien dat hij zeker vijf keer op het slachtoffer heeft geschoten van een behoorlijke afstand.

De schietpartij volgde na een aanrijding. Vernomen wordt dat de Braziliaan was gevlucht van de plaats en daarna dreigend aankwam met een jachtgeweer waarna de verdachte, die niet betrokken was bij de aanrijding, verschillende keren op hem schoot.

Het voertuig waarmee de schutter de plaats verliet (foto) werd in beeld gebracht waarna de autobestuurder S.K. (25) werd aangehouden door manschappen van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM). Kort daarna werd A.V. bij een hotel in Paramaribo-Noord aangehouden en overgedragen aan de collega’s van Kapitale Delicten.

Het ontzielde lichaam van de man is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. Kapitale Delicten onderzoekt de zaak verder.

De Surinaamse politie heeft het jachtgeweer met afgezaagde loop, in beslag genomen zoals op onderstaande foto te zien is: