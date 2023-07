Doodgeschoten man dreigde met jachtgeweer na aanrijding

De man die afgelopen nacht werd doodgeschoten in Suriname, was een bromfietser die kort daarvoor een aanrijding veroorzaakte op de hoek van de Gijsbertusstraat en de Tourtonnelaan in Paramaribo. Daarna zou hij hebben gedreigd met een jachtgeweer.

De bromfietser, vermoedelijk een Braziliaan, verleende op bovengenoemde kruising geen voorrang aan een politieagent in een auto. De twee besloten dit onderling af te handelen. Op een gegeven moment probeerde de bromfietser weg te gaan maar werd tegengehouden door een familielid van de agent.

Uiteindelijk lukte het de man toch om weg te komen, waarna hij even later terugkwam met een jachtgeweer. Hij dreigde het familielid hiermee neer te schieten. Deze persoon nam dekking achter een auto.

De bromfietser liep daarna voor winkel Farma Vida tegenover de Gijsbertusstraat. Daar raakte hij in een woordenwisseling met twee onbekende mannen in een auto. De bromfietser hield zijn jachtgeweer bij die gelegenheid gericht in de richting van de twee mannen.

Als reactie hierop trok een van de mannen in de auto een vuistvuurwapen en schoot gericht op de bromfietser. Deze werd geraakt in zijn schouder en zijn hoofd, met het gevolg dat hij aldaar kwam te overlijden.

De zaak is nog in onderzoek bij de Surinaamse politie. Het jachtgeweer is in beslag genomen.