Sangrafu in Nederland; klaar voor welkom party zondag 9 juli in Amsterdam

Vorig jaar oktober ging het bezoek van de bekende wintiformatie Sangrafu uit Suriname aan Nederland niet door vanwege visumproblemen. Dit jaar is het de Surinaamse formatie gelukt om naar Nederland te komen.

Sangrafu kwam deze week op Schiphol aan en de band is klaar voor hun welkomstparty op zondag 9 juli in Rhone Amsterdam.

De winitformatie bestaat bijna 25 jaar en heeft veel optredens in Suriname. “We spelen van januari tot december haast elke dag. Niet alleen op winti prey, maar ook op verjaardagen en andere gelegenheden. Sangrafu speelt niet alleen winti pokoe’s ook puur kawina, die vroeger door groepen als Limbo, Naks wan rutu Ai Sai Sie en Sukrua Sani speelden.

Ons streven is om de Kawina die zich weer in een vergeten hoek bevondien weer op te krikken en het lukt ons aardig”, vertelde bandleider Claybert Hoepel vorig jaar. “Winti is standaard daarmee zijn we begonnen”, benadrukte hij.

“Bij de marechaussee op Schiphol aangekomen moesten we ze even de gezegende stemmen laten horen”, schreef de band bij dit filmpje op Facebook: