Een man is vannacht rond 02.00 uur doodgeschoten aan de Tourtonnelaan in Suriname. Het incident vond plaats ter hoogte van de Gijsbertusstraat.

Het is nog onduidelijk door wie hij geschoten is en wat de aanleiding daarvoor geweest is.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse druk bezig met het onderzoek.

Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.