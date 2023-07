Ramon Abrahams over NDP: “We hebben onze fouten ingezien”

NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams onderkent dat zijn partij wel degelijk fouten heeft gemaakt. Maar de paarse partij staat er klaar voor om deze fouten te corrigeren en Suriname weer op rails te krijgen na de verkiezingen van 2025.

“Er zijn fouten gemaakt, maar we gaan onze fouten herstellen. We hebben ze ingezien”, zei Abrahams in een interview op Stanvaste radio. De gewezen minister van Openbare Werken tevens gewezen raadsadviseur stelt dat er een leugencampagne door de toenmalige oppositie is gevoerd om de regering Bouterse-Adhin vooral in de laatste maanden van hun regeerperiode in een kwaad daglicht te brengen. Dit is medeoorzaak geweest van de zware nederlaag voor de NDP bij de verkiezingen van 2020.

“Er zijn valse beloftes gegeven aan het volk. Integendeel doet deze regering het tegenovergestelde. Het land is op dit moment helemaal ondergedompeld. We zijn ver van af. Er gaat veel moeten gebeuren”, aldus de politicus.

Abrahams vindt dat zowel hij als andere veteranen, waaronder Desi Bouterse en Jenny Simons, nog steeds nodig zijn om sturing te geven aan de NDP en vooral jongeren in te werken zodat zij goed getraind zijn om belangrijke functies te kunnen bekleden.

“Ik blijf werken voor de organisatie. Je moet de koe bij de horens vatten. Verjonging doorvoeren betekent dat je jongeren moet opvangen en moet begeleiden totdat ze komen waar ze moeten zijn”, stelt hij. De NDP-ondervoorzitter voegt eraan toe dat jongeren in Suriname op dit ogenblik niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Het is een enorme taak om deze jongeren weer hierin te gaan interesseren.

De NDP is naar zeggen van Abrahams bezig met een complete reorganisatie, waardoor zij weer een alternatief zal kunnen zijn. Hij voegt eraan toe het afkeurenswaardig te vinden dat terwijl het Surinaams volk nu gebukt eronder gaat, de regering zich fors zegent met een heleboel verhogingen.

“En de reorganisatie gaat duidelijk zichtbaar en voelbaar zijn. Ook met de bemensing van de personen die straks leiding zullen geven aan het land. De NDP is weer groeiende en ik kan me best voorstellen dat men zich weer daarover zorgen maakt. Wij hebben de veerkracht steeds om terug te komen, wanneer we een stap terug hebben gedaan. Er is dus altijd een alternatief in Suriname. Als er geen alternatief zou zijn, dan houdt Suriname op te bestaan. Mensen moeten gewoon een keus maken”, aldus de NDP’er.