Vechtende trots van Suriname Jairzinho Rozenstruik vandaag 36 jaar

De Surinaamse MMA-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik viert vandaag zijn 36ste verjaardag. De vechtende trots van Suriname heeft in rap tempo zijn doorbraak in de UFC gemaakt en is momenteel een van de top vechters in de zwaargewichtdivisie.

Rozenstruik groeide op te Rensproject in Paramaribo. Aanvankelijk sportte hij in zijn buurt als basketballer en voetballer. Op zeventienjarige leeftijd begon hij te trainen in het kickboksen in een lokale sportschool. Gedurende zijn kickbokslessen werd hij ontdekt door coach Michael Babb van Vos Gym Amsterdam.

In zijn kickbokscarrière won Rozenstruik in totaal 76 wedstrijden, waarvan 64 door knock-out. Hij werd kampioen bij verschillende organisaties zoals Slamm Soema Na Basi (Wie Is De Baas) en Wu Lin Feng.

De vechter maakte in 2012 zijn professionele MMA-debuut. Hij won toen in Rusland van Evgeni Boldyrev door hem in de eerste ronde knock-out te slaan. Zes maanden daarna sloeg hij deze in een rematch wederom knock-out. Hierna begon hij zich weer te richten op het kickboksen, waarna hij zijn MMA-carrière in 2017 weer oppakte.

Bigi Boy debuteerde in februari 2019 bij de UFC. Hij vocht als vervanger tegen Júnior Albini en sloeg hem in de tweede ronde technisch knock-out (TKO). Vier maanden later sloeg hij Allen Crowder na negen seconden knock-out, wat hem de Performance of the Night award opleverde. Daarvoor kreeg hij US$ 50.000 bonus.

In november 2019 nam hij het op tegen voormalig kampioen Andrei Arlovski, die hij wederom in de eerste ronde na 29 seconden knock-out sloeg. Rozenstruik vocht op 7 december 2019 voor het eerst in de hoofdpartij binnen de organisatie tegen Alistair Overeem. Hij won door knock-out in de vijfde ronde, slechts vier seconden voor het einde van het gevecht.

Na zijn winst op Overeem ging Francis Ngannou Rozenstruiks uitdaging aan. Het gevecht, dat op 28 maart 2020 zou plaatsvinden, werd meerdere malen uitgesteld vanwege de coronapandemie. In het duel, dat uiteindelijk op 9 mei plaatsvond, werd Rozenstruik na 20 seconden knock-out geslagen. Voor de Surinaamse was het zijn eerste nederlaag in de UFC.

In augustus 2020 maakte Rozenstruik zijn rentree in Las Vegas en won met een knock-out van de Braziliaan Junior dos Santos.

Op 27 februari 2021 verloor Bigi Boy van de Fransman Ciryl Gane middels een unanieme jurybeslissing. Op 5 juni 2021 won hij in de laatste seconden van de eerste ronde tegen de Braziliaan Augusto Sakai. Op 25 september 2021 verloor hij op punten van de Amerikaan Curtis Blaydes.

Op 4 juni 2022 verloor Rozenstruik met een technisch knock-out in de eerste ronde tegen Alexander Volkov. Vervolgens wist hij op 10 december 2022 in Las Vegas in 23 seconden te winnen tegen de Amerikaan Chris Daukaus, die op nummer 11 van de wereld stond. De vechter van Suriname won daarbij de Performance of the Night award. Daarvoor ontving hij US$ 50.000 bonus.

Op 13 mei 2023 verloor de Surinaamse vechter van de Braziliaan Jailton Almeida. De Braziliaan liet Rozenstruik in de eerste ronde aftikken op een zogeheten Rear Naked Choke. Op 2 maart 2024 won Bigi Boy na de vierde ronde met een technisch knock-out in Las Vegas van Shamil Gaziev.