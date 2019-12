‘Bigi Boy’ Rozenstruik wint spectaculair van Alistair Overeem in Washington

De Surinaamse UFC fighter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik is er vannacht, tijdens UFC Fight Night in de Amerikaanse hoofdstad Washington, in geslaagd om te winnen van de Nederlandse MMA-veteraan Alistair Overeem.

De wedstrijd vond plaats op 8 december 2019, even na middernacht in de Capital One Arena in Washington. Rozenstruik won in de laatste seconden van de laatste ronde middels een knockout. Met nog 4 seconden te gaan sloeg hij Overeem een koelbloedige rechtse in het gezicht. Daarbij scheurde de lip van de Nederlandse MMA-veteraan en bloedde hij hevig.

De wedstrijd tussen de twee was het main event van de avond. Aanvankelijk zou het gaan om een gevecht tussen Overeem en de Amerikaan Walt ‘Big Ticket’ Harris. De stiefdochter van Harris werd echter ontvoerd en kwam daarbij tragisch te overlijden. Hierdoor viel Harris af en kon Rozenstruik zijn plek innemen.

De 31-jarige Jairzinho Rozenstruik is in Suriname geboren en was van 2009 tot 2016 professioneel kickbokser. Hij vocht in totaal 85 kickbokswedstrijden, waarvan hij er 76 won. Sinds 2017 focust Rozenstruik zich op MMA. ‘Bigi Boy’ heeft nu 10 officiële MMA-partijen gevochten en heeft allemaal gewonnen. Hij is de enige UFC vechter afkomstig uit Suriname.

De 39-jarige Alistair Overeem is in Engeland geboren en begon als 15-jarige met vechtsport. Hij heeft een indrukwekkende carrière. In de loop der jaren vocht Overeem 63 professionele Mixed Martial Arts (MMA)-partijen, waarvan hij er 45 won. Ook werd hij wereldkampioen MMA en wereldkampioen kickboksen. In 2011 stapte Overeem over naar de bond UFC.