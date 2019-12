Oud-president Venetiaan bij Nederlandse herdenking Decembermoorden

Vandaag is het precies 37 jaar geleden dat vijftien critici van het toenmalige militaire bewind werden gemarteld en vermoord in fort Zeelandia te Suriname. De jaarlijkse herdenking in Amsterdam van deze Decembermoorden in 1982, wordt vandaag bijgewoond door onder andere de oud-president van Suriname Ronald Venetiaan.

De herdenking op zondag 8 december 2019 zal in het teken staan van de recente veroordeling van de Surinaamse president Desi Bouterse. De Surinaamse Krijgsraad legde Bouterse twintig jaar cel op voor betrokkenheid bij de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982.

Naast Venetiaan is ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema erbij, die een toespraak houdt in de Amstelkerk. Andere sprekers zijn SP-Kamerlid Sadet Karabulut, PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, advocaat Gerard Spong en columniste Sheila Sitalsing.

In Suriname vind de herdenking zondagavond om 19.00u lokale tijd plaats in de Afonsiuskerk te Paramaribo. De herdenkingsdienst daar heeft als thema ‘Wat de toekomst brengen moge‘. Deze wordt live uitgezonden via Apintie TV en online via Apintie.sr.