Surinaamse film WIREN voor het eerst in de Verenigde Staten vertoond

De Surinaamse film WIREN is afgelopen week voor het eerst in de Verenigde Staten van Amerika vertoond. De film werd door de Inter-American Development Bank (IDB) naar de VS gehaald voor een speciale screening afgelopen maandag in Washington DC. Dit mede vanwege de Internationale Dag van mensen met een beperking op 3 december jl.

Bij de Amerikaanse screening was onder meer een select gezelschap van vertegenwoordigers van internationale organisaties en ambassadeurs uit het Caribisch gebied en Zuid-Amerika aanwezig. Daarnaast waren ook diverse activisten, die opkomen voor mensen met een beperking, bij de screening.

De film WIREN gaat over de dove Nickeriaanse jongen Wiren die zich realiseert dat dove mensen niet dezelfde rechten en kansen genieten als horende mensen. Hij besluit gerechtigheid te zoeken door de Surinaamse regering te vervolgen, om die te dwingen zich te houden aan de Conventie van de Rechten van Mensen met een beperking.

Voor de vertoning was er een introductie van Jade Tjon, vertegenwoordiger van Suriname bij de IDB en trekker van deze bijeenkomst. Na de filmvertoning was er een paneldiscussie waaraan onder andere regisseur Ivan Tai-Apin, activist Juan Pablo Salazar en de Nederlandse dovendocent Adde Woest deelnamen. Die laatste ondersteunt doven in Suriname en doet onderzoek met betrekking tot educatie van doven in het land

De Surinaamse spelfilm WIREN was in Nederland voor het eerst te zien tijdens het Nederlands Filmfestival afgelopen september. Vanaf 12 december aanstaande is de film ook te zien in de Nederlandse bioscopen waaronder Pathé en Kinepolis. De trailer: