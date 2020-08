Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik slaat Junior dos Santos spectaculair knock-out

De Surinaamse UFC-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft zijn tegenstander, de Braziliaanse Junior dos Santos, in de tweede ronde tijdens UFC 252 knock-out geslagen.

Het gevecht, dat gehouden werd in de ‘state-of-the-art’ UFC APEX te Las Vegas (Verenigde Staten), werd live uitgezonden voor miljoenen kijkers over de hele wereld. Het was opnieuw een belangrijke wedstrijd voor de in Suriname geboren Rozenstruik.

Met de overwinning heeft ‘Bigi Boy’ een belangrijke stap gezet naar het kampioenschap. Rozenstruik maakte begin vorig jaar zijn debuut in de UFC en werd na vier overwinningen in mei dit jaar in 20 seconden door de Fransman Francis ‘The Predator’ Ngannou knock-out geslagen.

Op social media ging bijna heel Suriname los na de overwinning van ‘Bigi Boy’, die vorig jaar nog door de UFC was uitgeroepen tot Rookie of the Year. Met de knock-out overwinning heeft Rozenstruik het verlies tegen Ngannou goed gemaakt.