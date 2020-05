‘Bigi Boy’ Rozenstruik verliest partij tegen Francis Ngannou

De Surinaamse UFC vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik is er, in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei, niet in geslaagd te winnen van zijn tegenstander Francis Ngannou tijdens UFC 249 in de Verenigde Staten. Na 20 seconden werd hij knock-out geslagen.

In de Jacksonville Veterans Memorial Arena in Florida verloor Bigi Boy van de 33-jarige in Kameroen geboren Fransman. Eerder werd bekend dat dit een van de belangrijkste wedstrijden in het leven van de in Suriname geboren Rozenstruik is.

Als hij had gewonnen van Ngannou, mocht Bigi Boy namelijk daarna op voor de wereldtitel bij de UFC, zei UFC-baas Dana White afgelopen week.