Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik slaat Chris Daukaus in 23 seconden knock-out

De Surinaamse UFC-vechter Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft zaterdagavond de Amerikaan Chris Daukaus in de eerste ronde tijdens UFC 282 knock-out geslagen. De trots van Suriname had daarvoor slechts 23 seconden nodig.

Rozenstruik is nu de achtste vechter in de UFC-geschiedenis die drie of meer knock-outs binnen een minuut heeft.

Aanvankelijk zou het gevecht op 1 oktober plaatsvinden, maar het werd vanwege een blessure van ‘Bigi Boy’ verschoven naar vandaag. De Surinamer had vuurwerk beloofd.

"You be first, you be violent."



Jairzinho Rozenstruik (@JairRozenstruik) believes his 23 second KO win over Chris Daukaus at #UFC282 proves that he didn't lose his way 🔊🆙



