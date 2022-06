Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft zojuist in de eerste ronde van het gevecht tegen de Rus Alexander Volkov verloren. Dit gebeurde in de UFC-octagon in Las Vegas, tijdens Fight Night 56.

Het gevecht tussen de 33-jarige Rus en de vechter uit Suriname, was na 2 minuten en 12 seconden voorbij. Bigi Boy was zichtbaar teleurgesteld over het stoppen van het gevecht.