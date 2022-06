Guyanese man raakt deel van hand kwijt bij kappartij

Een 42-jarige Guyanese man raakte afgelopen nacht een deel van zijn rechterhand kwijt bij een kappartij. Op de grond werd de helft van zijn hand met daaraan zijn 4 vingers aangetroffen. Dit gebeurde rond 01.00u aan de Kaaimanlaan in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer Chatram S. met enkele vrienden zat te borrelen aan de Mangolaan bij een oude bar. Op gegeven moment liep hij naar de winkel aan de Kaaimanlaan om nog een biertje te kopen.

Na enkele ogenblikken zagen zijn borrelvrienden hem terug rennen. Zijn kleding was besmeurd met bloed en er sijpelde bloed uit zijn rechterhand. Het slachtoffer was daarna niet meer aanspreekbaar .

De man liep een diepe kapwond op aan zijn rechterbeen en van zijn rechterhand was de bovenste helft, de vier vingers met uitzondering van zijn duim, weggekapt. Hij raakte in shock en werd in kritieke toestand met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De verdachte is een zekere Winston L. Het motief is nog niet bekend. Hij is door de politie van Geyersvlijt aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

De politie van Geyersvlijt heeft het verder onderzoek overgedragen aan recherche Paramaribo.