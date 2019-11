Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik wint gevecht in New York

De Surinaamse MMA vechter Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik heeft zojuist in New York het veel besproken gevecht tegen Andrei Arlovski na 29 seconden gewonnen. De 31-jarige Bigi Boi nam het zaterdagavond in Madison Square Garden namens Suriname op tegen de 40-jarige oud-kampioen uit Wit-Rusland.

Het ging om een gevecht in de Ultimate Fighting Championship(UFC), de Champions League van de vechtsport. Dit derde UFC gevecht van Rozenstruik en 3e KO/TKO, werd gezien als zijn belangrijkste wedstrijd ooit.

In de aanloop naar dit veel besproken UFC-gevecht van Bigi Boi verscheen er een speciale documentaire welke hieronder in 3 delen te zien is.

Daarnaast werd ook een speciale walk out song – het nummer waarmee Jairzinho opkomt – uitgebracht, welke Josylvio voor hem schreef onder de noemer#WIJGELOVENINBIGIBOY.

De gewonnen partijen van Bigi Boi tot nu toe: