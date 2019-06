Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik wint 2e UFC wedstrijd namens Suriname

Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik heeft zaterdag 22 juni zijn tweede gevecht in de Ultimate Fighting Championship (UFC) overtuigend gewonnen. De Surinamer won binnen 9 seconden van de Amerikaan Allen Crowder tijdens UFC Fight Night 153 in de bon Secours Welness Arena te Greenville, South Carolina (VS).

Binnen enkele seconden na start wist ‘Bigi Boi’ zijn tegenstander ten val te brengen waarna hij die door bleef ‘punchen’ en de wedstrijden uiteindelijk won middels knock-out. De Surinaamse trots heeft met deze overwinning een nieuw UFC record gevestigd namelijk de tweede snelste knock out in de UFC geschiedenis .

Na afloop droeg ‘Bigi Boy’ de overwinning op aan Suriname door te zeggen ”Sranan dis na gi yu”. De verwachtingen waren hoog gespannen. Heel Suriname keek uit naar dit treffen en hoopte dat Bigi Boi zijn gevecht weer overtuigend zou winnen en het land zodoende weer op de wereldkaart plaatst.