Woning en inboedel door felle brand vernietigd

Aan de Jumrathanweg, een zijstraat van de Livornoweg in Suriname, is vanmiddag brand uitgebroken in een woning. De melding kwam rond 12:35u binnen.

Ten tijde van de brand was een vrouw samen met haar kleinzoon thuis. Er werd een knal gehoord uit een van de kamers waarna een grote rookontwikkeling volgde.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld en trof ter plaatse de woning in lichterlaaie aan. Tijdens bluswerkzaamheden van de brandweer zijn twee 100 lbs gascilinders uit het huis verwijderd.

De woning is van binnen helemaal door brand verwoest, inclusief de inboedel. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Volgens brandweervoorlichter Pinas zou een omstander tijdens de brand de woning zijn ingegaan om te helpen spullen uit het huis te halen. Achteraf bleek dat een tas van de grootmoeder open stond en een portemonnee met daarin valuta was verdwenen.

De politie van Latour is belast met het verder onderzoek.