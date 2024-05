Wijdenbosch ziet Simons en Adhin als enige geschikte presidentskandidaten binnen NDP

Oud-president Jules Wijdenbosch ziet Jennifer Geerlings-Simons en Ashwin Adhin als de enige geschikte kandidaten die de NDP zou kunnen voorschuiven voor hoge functies, waaronder ook het presidentschap van Suriname. Wanneer hij naar de partij kijkt, dan valt het hem in de eerste plaats op dat iedereen president wil worden.

“En dat kan niet. Je kan populair zijn, maar populariteit is onvoldoende om de vraagstukken waarvoor we als natie staan op te lossen”, zei Wijdenbosch in het programma Bakana Tori.

Volgens de Surinaamse oud-president hebben beide personen hoge posities in Suriname bekleedt en op de juiste wijze hun functies daarbij vervult. Zo is Simons tot twee keren toe voorzitter geweest van De Nationale Assemblee (DNA) en is Adhin ook gewezen vicepresident.

“En als die twee mensen behoren tot de partij, waarom zou je dan anderen gaan zoeken? Probeer met die mensen die je hebt het maximale eruit te halen. Ze hebben een redelijk hoog ontwikkelingsniveau en de gecompliceerde vraagstukken waarmee Suriname nu te maken heeft, zijn niet eenvoudig. We moeten alvast deze twee mensen reserveren voor die functie”, stelt Wijdenbosch.

De politicus benadrukt dat hij geen natrap wenst te geven aan de ambities van overige NDP’ers. Het gaat erom dat deze personen dan in andere geschikte posities kunnen worden geplaatst om hun positieve bijdrage te leveren.