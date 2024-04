Militair biedt illegaal Glock pistool te koop aan

De politie in Suriname heeft een militair in het district Commewijne aangehouden, nadat zij informatie binnenkreeg dat hij een Glock pistool van het model P80 te koop aanbood. Het bleek te gaan om een illegaal wapen.

Op aanwijzing van de verdachte werden nog twee mannen aangehouden. Bij een van deze verdachten werden een revolver met 4 scherpe patronen caliber 38, alsook een deel van een gedemonteerd wapen aangetroffen.

De illegale wapenhandelaren werden aangehouden door een gemend team bestaande uit leden van Directeur Operaties KPS (DOKPS), de stootgroep van de politie regio Oost Suriname en de Recherche van Regio Oost.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de 42-jarige verdachte J.T. het Glock pistool aan de 31-jarige militair M.D. had gegeven om te verkopen en dat de 46-jarige M.B. als tussenpersoon had gefungeerd bij de verkoop.

De verdachten en de in beslag genomen zaken zijn overgebracht naar de afdeling recherche Oost, die de zaak verder zal onderzoeken. De verdachte militair zal worden overgedragen aan de Surinaamse Militaire Politie.