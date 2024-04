Voor terrorisme veroordeelde student wilde moslimleger in Suriname vormen

De 22-jarige student Bradley K. is dinsdag door de kantonrechter in Suriname veroordeeld tot drie jaar celstraf, voor het aanzetten tot terrorisme middels geschriften, afbeeldingen en eveneens voor bedreiging met een terroristisch misdrijf of een poging daartoe.



De jongeman kreeg daarnaast ook een halfjaar celstraf voor het in bezit hebben van een handgranaat, een zogenaamde ’tactical flash bang’.

K. heeft op verscheidene van zijn social media accounts waaronder Facebook, Instagram, Session, Tik Tok en Telegram volgers opgeroepen tot ondermeer de JIHAD, het voeren van een heilige oorlog voor het geloof en vechten voor broeders die hun familie achterlaten. Verder heeft hij video’s geplaatst over leiders van Islamitische organisaties, over aanslagen op diverse plekken in de wereld en over het plegen van moord en zelfmoord.



De jongeman verklaarde zowel bij de politie als op de zitting dat hij samen met anderen de terreur eenheid ISIS heeft ondersteund door het delen van de video’s. Ook is er een filmpje aangetroffen waarin hij op 4 augustus 2023 in het Arabisch trouw zweert aan ISIS en aan de nieuwe leider Abu Hafs al- Hashimi al Qurashi. In dat filmpje was hij gekleed in een groene camouflage leger tenue met een bivakmuts op.



Het Surinaamse Openbaar Ministerie gaf aan dat ISIS op 3 augustus 2023 ISIS uitkwam met het bericht dat hun vorige leider Abu Hussein al Husseini al Qurashi was gedood en dat K. meteen de volgende dag trouw heeft gezworen aan de opvolger Abu Hafs. In het telefoontoestel van K. zijn er ook verscheidene berichten aangetroffen waarin hij wordt gewaarschuwd over hetgeen hij op social media plaatst. Daarop geeft K. aan dat hij weet wat de consequenties zijn en dat hij de berichten zonder vrees zal blijven verspreiden.



Hij heeft via zijn mediakanalen opgeroepen tot het vermoorden van grote groepen mensen en het plegen van aanslagen met bommen, messen en door op hen in te hakken. Daarnaast deelde hij filmpjes van de Islamitische Staat (IS).

Ook de FBI en INTERPOL hebben informatie over K. gedeeld met de Surinaamse Justitie. Uit de informatie blijkt ondermeer dat K. voornemens was een moslimleger in Suriname te vormen omdat sommige jongens bang zijn voor de jihad. Ook had K. geld overgemaakt voor een dame in Turkije en daarna Syrië. Hij zou afreizen naar de Filippijnen om zich te voegen bij IS.

De verdachte heeft verklaard dat hij op alle mogelijke social media platforms actief was. Hij erkent ook al hetgeen hem verweten werd. Hij erkende tevens contact te hebben met individuen die banden hebben met ISIS. Familieleden van K. gaven aan dat ze hem vaker hebben gewaarschuwd, echter bleef hij volhouden dat wat ISIS doet goed is. Hij werd ook vaker verbannen van social media vanwege de inhoud maar hij slaagde er steeds in om andere accounts onder andere namen aan te maken.

K. heeft spijt betuigd aan de samenleving en aan zijn familie en zijn ouders. Hij gaf aan dat hij misleid is geworden. Zijn advocaat Maureen Nibte vroeg aan de rechter om haar cliënt een corrigerende straf op te leggen. Zij gaf aan dat kennelijk jeugdige onbezonnenheid een rol heeft gespeeld. Hij heeft vanwege zijn jeugdige leeftijd de ernst en gevolgen van zijn daden niet kunnen overzien. Hij zag dit alles als stoerdoenerij.

De rechter nam K. kwalijk dat hij ondanks de vele waarschuwingen van familie en vrienden op social media, toch heeft volhard in zijn handelingen. De magistraat zag dan ook geen reden om af te wijken van de eis van de officier en legde hem de straf op conform de eis van de officier, drie jaar en zes maanden.