Nurmohamed: “Je hoeft niet leuk te vinden wat ik zeg”

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname is woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering ingegaan op de actie van de aannemers van de vuilophaaldienst. Volgens de bewindsman is er niets mis met het mededelen aan de gemeenschap dat de vuilophaal niet gegarandeerd is en dat zij geen vuil op de hoeken en bermen moet plaatsen.

De actie komt vanwege een enorme betalingsachterstand. Nurmohamed legde uit dat in de meeste gevallen aan de aannemers gevraagd wordt om de diensten normaal door te verlenen, terwijl er gewerkt wordt aan de betaling.

“Wij hebben een procedure waarbij we vragen, maar op gegeven moment kunnen we ook niet meer vragen. En dan gaan de vuilophalers aangeven per wanneer ze niet meer kunnen. En dat is gebeurd en dan is het mijn taak om voorzorgsmaatregelen te treffen in de samenleving.

Je hoeft niet leuk te vinden wat ik zeg, maar misschien ben ik de enige minister in de hele wereld: als er iets zal gebeuren, zal ik het wel zeggen. Want het is mijn verantwoordelijke taak. Misschien gebeurt dat nergens in de wereld, maar ik doe het wel. Als ik zie dat iets op komst is, dan zal ik dat melden zodat we wat kunnen minimaliseren. Anders kan het inderdaad een ramp zijn”, benadrukte de minister.

Op dit moment vindt de betaling aan de verschillende aannemers ‘step-by-step’ plaats. Zodra het redelijk goed opgepakt is, zal OW weer een bekendmaking plaatsen dat de vuilophaal genormaliseerd is.