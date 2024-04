Drugsverdachten krijgen technische vrijspraak vanwege ontbreken scheikundige rapporten

Rechter Danielle Karamatali heeft woensdag wederom talloze drugsverdachten in Suriname in vrijheid gesteld, omdat het Surinaamse Openbaar Ministerie geen scheikundige rapporten heeft kunnen overleggen.



De rechter motiveerde dat de zogeheten ‘narco test’ geen wettig en overtuigend bewijs oplevert. Dat is slechts een indicatieve test. De magistraat gaf aan dat de resultaten lang op zich hebben laten wachten.

Wanneer het resultaat op het moment van uitspraak nog steeds niet aanwezig is, dient zij de verdachten in vrijheid te stellen. Zij gaf aan dat het om een technische vrijspraak gaat.

De verdachten zaten reeds maanden in detentie, wachtend op het scheikundige rapport. Woensdag mochten ze met de uitspraak van de rechter naar huis.