Zware schade bij aanrijding Johan Adolf Pengelstraat

Een Toyota Vitz en een Toyota Passo zijn vannacht rond 00.45 uur hard met elkaar in botsing gekomen op de hoek van Johan Adolf Pengel- en Gemenelandsweg in Suriname.

De Vitz (links op de foto) vloog na de aanrijding in brand. Er was vuur te zien in de motorkamer. De brandweer was er heel snel bij om de brand te blussen.

De Passo knalde tegen een geparkeerde pick-up voor fastfoodrestaurant Naskip. De bestuurder klaagde van pijn en is door de politie met een geneeskundige verklaring verwezen voor medische hulp.

Beide personenauto’s hebben zware opgelopen en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Vermoedelijk heeft de bestuurster van de Vitz op de hoek geen voorrang verleend, met de aanrijding als gevolg.

De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.