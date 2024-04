Twee awards voor musical over Surinaamse verzetsstrijder Boni

In het AFAS Theater in Leusden vond gisteravond het prestigieuze Musical Awards Gala plaats. De musical Boni, over het leven van de Surinaamse verzetsstrijder Boni, won daarbij twee prijzen.

De Musical Awards zijn een jaarlijks gala waarbij de beste prestaties van het voorbije musicaljaar worden geëerd. De uitreiking werd gepresenteerd door Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg en live uitgezonden op NPO 1.

De musical Boni werd maar liefst 9 keer genomineerd en won prijzen voor beste kostuums van Meredith Joeroeja en Ilse Vermeulen en beste choreografie van Roy Jonathans.

Deze musical vertelt het mytische levensverhaal van Boni en zijn strijd tegen de slavernij in de Surinaamse binnenlanden. Boni is één van de meest tot de verbeelding sprekende verzetshelden. Hij wordt de leider in een lang en verbitterd gevecht tegen het Nederlandse regime.

In deze moderne musical met nieuwe composities wervelt een grote groep dansers, zangers en acteurs ons terug naar de 18e eeuw, met zang, spoken word, rap, en soul. Boni – de musical over een wonde in de tijd, verraad, verzet, liefde, en broederschap. Die ons ook kracht en trots schenkt.

Verrassend was de categorie beste mannelijke hoofdrol in een grote musical. De in Suriname geboren zanger Jeangu Macrooy was daarin favoriet voor zijn titelrol van Jezus in Jesus Christ Superstar. De prijs ging echter naar Lucas Hamming, Macrooys tegenspeler in de rol van Judas.