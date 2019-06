Suriname hoopt op UFC overwinning voor ‘Bigi Boi’ tegen ‘Pretty Boy’

Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik is ready voor zijn tweede gevecht in de Ultimate Fighting Championship (UFC). De Surinaamse trots, die begin februari bij zijn UFC-debuut de Braziliaan Júnior Albini versloeg, neemt het zaterdag 22 juni op tegen de Amerikaan Allen Crowder in de bon Secours Welness Arena te Greenville, South Carolina (VS).

Het gevecht vindt plaats tijdens UFC Fight Night 153. Rozenstruik tekende de overeenkomst voor dit gevecht in maart 2019. “He believes he is better everywhere than “Bigi Boy” and knows he will finish the kickboxer early on in the fight”. Dat is de boodschap van Crowder die Bigi Boi inspireert, laat de Surinaamse vechter weten op zijn Facebook pagina.

De 29-jarige Amerikaan Crowder heeft dertien MMA-gevechten achter de rug, waarvan hij er tien won en drie verloor. ‘Pretty Boy’, zoals zijn bijnaam luidt, heeft twee keer bij de UFC gevochten. Hij won één partij en verloor de andere.

Rozenstruik, die nu 30 jaar oud is, is na zeven MMA-partijen nog ongeslagen. Bij zijn debuut in de UFC in de Braziliaanse stad Fortaleze won hij van Albini met een technical knock-out.

Suriname kijkt uit naar dit treffen en hoopt dat Bigi Boi zijn gevecht weer overtuigend wint en het land zodoende weer op de wereldkaart plaatst.