Auto vliegt in brand op de Indira Gandhiweg

De bestuurster van deze auto kreeg vanmorgen de schrik van haar leven, toen zij over de Indira Gandhiweg in Suriname reed en plotseling rook uit haar motor zag komen.

De vrouw reed met haar auto over bovengenoemde weg in de richting van Lelydorp toen zij ter hoogte van Vietnam supermarkt de rook zag. Ze reed direct naar de kant en deed de motor van de auto uit.

Ze stapte uit het voertuig en liep naar de voorkant en zag dat de auto vlam vatte. Omstanders renden de supermarkt binnen om een poederblusser te halen en het vuur te bestrijden, echter zonder het gewenste resultaat.

Ondertussen was de Surinaamse brandweer ingeschakeld en snel ter plaatse. Het lukte hen de brand te blussen.

De vrouw verklaarde dat ze de auto net had opgehaald bij een spuiter te Menkendam. De politie van Latour was ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek.