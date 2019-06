Bewoners Krappahoeklaan pakken de weg zelf aan

Tijdens een bezoek van een regeringsdelatie onder leiding van de president van Suriname aan het rijstdistrict Nickerie vorig week, stond de herstart van de bestratingswerkzaamheden van de Krappahoeklaan op de agenda. Bewoners geven vandaag echter aan dat ze zelf weer geld moesten uitgeven en aan de slag moesten om de weg begaanbaar te maken.

“Vandaag is er op twee plaatsen 1.000 SRD uitgegeven voor het dichtmaken van diepe kuilen. Wij bewoners vragen ons af hoe lang wij voor de gek gehouden zullen worden. De school bussen zelf willen de weg niet inrijden” aldus een bezorgde student die zegt te spreken namens de bewoners.

Tijdens de ceremonie rond de herstart vorige week prijsde parlementariër William Waidoe zich gelukkig met de aanvang van de infrastructurele werkzaamheden. Hij gelooft in een betere output dan in 2014, toen al begonnen was met de weg. Hij riep de aanwezige buurtbewoners op om de straat niet te gebruiken als moordwapen, schreef het Nationaal Informatie Instituut vorige week: