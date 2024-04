Eigenaar toko in Rotterdam verdacht van ondergronds bankieren met 45 miljoen

In Nederland zijn deze maand een 47-jarige man en 40-jarige vrouw uit Rotterdam, alsook een minderjarig familielid aangehouden. Zij worden verdacht van het ondergronds verplaatsen van miljoenen euro’s, dollars en ponden.

De Rotterdamse toko van de verdachten fungeerde volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen.

Tijdens doorzoekingen in een woning en de toko zijn diverse gegevensdragers, contant geld en een geldtelmachine in beslag genomen voor nader onderzoek. Ook is een Range Rover in beslag genomen en is beslag gelegd op diverse bankrekeningen, meldt de politie.

Het OM liet gisteren weten dat de man verdacht wordt van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 miljoen euro. De zaak tegen hem is woensdag 24 april behandeld tijdens een raadkamerzitting, waar is besloten dat hij 90 dagen vast blijft zitten.

De 40-jarige echtgenote zit niet meer in voorlopige hechtenis maar blijft verdachte. Het minderjarige familielid wordt later voorgeleid meldt het OM.