Mozart beveiliger lost schot na aanrijding

Een beveiliger van security bedrijf Mozart in Suriname heeft zaterdagavond een waarschuwingsschot gelost met een five shooter. Dit nadat een autobestuurder met zijn voertuig tegen het dienstvoertuig van de beveiliger heeft aangereden waardoor schade ontstond. De veroorzaker die met meerdere mensen in het voertuig zat probeerde de beveiliger hierna aan te vallen, waarna hij het wapen tevoorschijn haalde en in de lucht schoot om hun op andere gedachte te brengen.

Het ongeval vond plaats aan de Indira Ghandiweg terhoogte van MN International N.V. De beveiliger reed over de Indira Ghandiweg richting de stad. Op een gegeven kwam de bestuurder van de personenauto haastig uit de Overbrugweg op de Indira Ghandiweg, waardoor hij in botsing kwam met het dienstvoertuig dat kwam aangereden.

De bestuurder van de personenauto die niet ver van het ongeval woont kreeg ondersteuning van zijn buren om de beveiliger aan te vallen. De beveiliger die alleen was nam het zekere voor het onzekere en hield zijn wapen gericht op de menigte waarna de politie werd ingeschakeld. De politie kwam ter plaatse en heeft de beveiliger als de bestuurder van de personenauto over laten brengen naar bureau Lelydorp voor vehoor en het onderzoek. Hangende het onderzoek is de five shooter in beslag genomen.