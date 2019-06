Dief steelt zaktelefoon om eten te kopen

De 24-jarige Sergio A. alias ‘Bere’ is op zaterdag 15 juni door de politie van het ressort Flora ingesloten ter zake verduistering en zware mishandeling. Hij had een zak telefoon verduisterd en verkocht voor 300 Surinaamse dollar. Naar zijn verklaring’om er eten voor te kopen’.

De wetsdienaren speelden in op een melding van een vechtpartij in de Coesewijnestraat. Daar aangekomen werd het slachtoffer Bernald B.(26) en de verdachte Sergio, A. aangetroffen. Sergio had Bernard verwondingen toegebracht aan het hoofd en andere delen van het lichaam. Sergio werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau; terwijl Bernald voor medische behandeling werd overgebracht naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Na behandeling mocht hij naar huis.

Volgens verklaring van het slachtoffer vroeg zijn vriend Sergio hem zijn zaktelefoon ter leen om muziek in een studio aan de Lachmanweg op te gaan nemen. Zij gingen op donderdag 13 juni samen naar de studio. Sergio ging vervolgens met de zaktelefoon van Bernald naar binnen, terwijl die buiten op zijn vriend bleef wachtten. Na ongeveer drie uren te hebben gewacht kwam Bernald tot de ontdekking, dat Sergio via een andere uitgang het terrein van de studio had verlaten.

Op zaterdag 15 juni kwam het slachtoffer Sergio in de Coesewijnestraat tegen en vroeg hem naar zijn zaktelefoon. Sergio hield het slachtoffer toen voor dat hij de telefoon verkocht had voor 300 Surinaamse dollar voor een man onder de Centrale Markt.

Sergio stelde vervolgens voor aan het slachtoffer om met hem mee te gaan naar de koper van de telefoon. Op een gegeven moment raapte Sergio een eind hout langs de straat op en ging daarmee het slachtoffer te lijf. Vervolgens trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en stak het slachtoffer daarmee. Omstanders schoten het slachtoffer te hulp en konden daardoor erger voorkomen.